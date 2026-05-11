A Venezia gli affitti continuano a crescere più che in Italia e in Veneto

A Venezia, i prezzi degli affitti e delle case in vendita stanno aumentando più velocemente rispetto alla media regionale e nazionale. I costi per trovare una casa in affitto sono in crescita da tempo, così come quelli per l'acquisto. Questa tendenza si manifesta da diversi mesi e riguarda sia il mercato residenziale che quello delle vendite. I dati evidenziano un incremento continuo dei prezzi rispetto al resto del Veneto e dell’Italia.

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