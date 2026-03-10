I mutui in Italia continuano ad aumentare nonostante i tagli dei tassi decisi dalla Bce. Nel giro di poche settimane, i tassi di interesse sui nuovi mutui sono tornati a salire, anche se la Banca centrale ha ridotto i tassi di riferimento. La crisi in Iran sembra aver avuto un impatto limitato sui costi dei finanziamenti immobiliari nel paese.

Neanche il tempo di ipotizzare un rialzo dei tassi a causa della crisi in Iran, che i mutui già risalgono. Anzi, a dire il vero il Taeg (Tasso annuale effettivo globale) sui nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni è già risalito ben prima che scoppiasse la guerra: a gennaio infatti si è attestato al 3,87%, in ulteriore crescita rispetto al 3,81% di dicembre. Una crescita, però, che non trova una spiegazione nella politica monetaria della Bce dell’ultimo anno, che ha di fatto chiusa la stretta monetaria. Tassi fermi, ma i mutui in Italia crescono. La quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a un anno è stata del 20,4% (era al 18,5% a dicembre), come sottolinea la Banca d’Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - I mutui continuano a crescere: l’Italia ignora i tagli dei tassi della Bce

