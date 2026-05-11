A ucciderlo è stata la guerra | il commosso addio a Dmytro l' eroe ucraino che voleva ricominciare a Genova
Un infarto ha causato la morte di Dmytro, un cittadino ucraino residente a Genova, lasciando la sua famiglia e la comunità senza il suo sostegno. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra amici e vicini, che ricordano il suo desiderio di ricominciare una vita lontano dai traumi del passato. La comunità si stringe attorno alla famiglia in segno di solidarietà, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle circostanze della sua morte.
"È stato un infarto a strappare Dmytro alla sua famiglia e alla nostra fiera comunità ucraina, ma noi sappiamo che, in verità, è stata la guerra: troppi dolori, troppe perdite. Ora, ciò che conta, è coltivare i suoi sogni". Pur nell’abito talare nero, non riesce a trattenere le lacrime padre.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Argomenti più discussi: Omicidio Obi, Non volevo ucciderlo. Chiedo scusa alla famiglia: Dmytro piange in aula; I funerali di Dmytro Miroshnichenko, eroe di guerra ucraino morto a Genova; Chiedo scusa, non volevo ucciderlo.
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