A ucciderlo è stata la guerra | il commosso addio a Dmytro l' eroe ucraino che voleva ricominciare a Genova

Un infarto ha causato la morte di Dmytro, un cittadino ucraino residente a Genova, lasciando la sua famiglia e la comunità senza il suo sostegno. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra amici e vicini, che ricordano il suo desiderio di ricominciare una vita lontano dai traumi del passato. La comunità si stringe attorno alla famiglia in segno di solidarietà, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle circostanze della sua morte.

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