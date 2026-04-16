Dopo otto anni di attività nelle operazioni di soccorso, Lamù, un cane australian shepherd appartenente al Nucleo Cinofili dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, ha concluso il servizio. Durante questa fase ha partecipato a interventi tra le macerie di Genova e in Turchia, contribuendo a rintracciare persone sepolte sotto i detriti. Ora il cane è stato ritirato dal servizio e lascia il mondo dei soccorsi.

Dopo otto anni di interventi cruciali tra le macerie e le emergenze nazionali, Lamù, un esemplare di Australian Shepard appartenente al Nucleo Cinofili dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, ha terminato il suo percorso operativo. Il passaggio alla vita privata è avvenuto lo scorso 12 aprile, in concomitanza con il compimento dell’undicesimo anno di età del cane. Dalle macerie di Genova ai soccorsi in Turchia: l’eredità di un operatore speciale. Il servizio prestato dal cinofilo presso il comando di Gorizia non si è limitato alla gestione ordinaria delle attività del nucleo, ma ha toccato vette di estrema rilevanza per la sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle macerie di Genova alla Turchia: addio al cane eroe dei soccorsi

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