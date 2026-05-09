Stasera alle 21.40 su Canale 5 va in onda la semifinale di Amici 25. Durante la puntata ci saranno nuove sfide e esibizioni, con una nuova eliminazione tra i concorrenti. Tra gli ospiti musicali annunciati ci sono Irama e Giordana Angi. La trasmissione prosegue con i talenti che si contendono il passaggio alla finale, mentre il pubblico assiste alle performance e alle scelte dei giudici.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Stasera alle 21.40 su Canale 5 va in onda la semifinale di Amici 25 con nuove sfide, esibizioni e una nuova eliminazione. I giudici di questa edizione sono: Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e il giurato speciale Cristiano Malgioglio mentre gli ospiti musicali della puntata sono Giordana Angi e Irama. A valutare le performance un terzetto di giurati d’eccellenza formato da Gigi D’Alessio (new entry di quest’anno), Amadeus e la ballerina Elena D’Amario (entrambi al loro secondo anno come giudici). Lo storico paroliere e cantante Cristiano Malgioglio invece è il giurato speciale per la terza manche di questa edizione 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stasera su Canale 5 la semifinale. Ospiti musicali di stasera Irama e Giordana Angi

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