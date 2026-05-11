A scuola di Scherma | la Federazione proroga i termini per l’adesione delle scuole primarie
La Federazione Italiana Scherma ha annunciato la proroga dei termini per l’iscrizione delle scuole primarie all’iniziativa “A scuola di Scherma”. L’obiettivo è portare la disciplina nelle scuole elementari, coinvolgendo gli istituti che vogliono partecipare. La decisione riguarda le scadenze per le adesioni, che sono state estese rispetto alle date inizialmente previste. La promozione dell’attività si rivolge alle scuole interessate a integrare la scherma nel loro programma educativo.
La Federazione Italiana Scherma promuove l’iniziativa “A scuola di Scherma” per introdurre la disciplina nelle scuole primarie. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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