A Milano, 300 studenti di sette scuole partecipano a un progetto di apprendistato pagato durante il liceo, ispirato al modello duale tedesco. Il contratto di primo livello, part-time al 30%, dura due anni e prevede uno stipendio di circa ottomila euro lordi all’anno più benefit, mentre gli studenti continuano a frequentare le superiori.

Un contratto di apprendistato di primo livello part-time al 30%, per due anni (circa ottomila euro lordi l’anno più benefit), mentre si frequentano le superiori. Da dieci anni Allianz Italia sta facendo crescere a Milano il progetto Dualità Scuola-Lavoro ispirato al “ modello duale tedesco “, e ha già coinvolto 300 studenti, non solo degli istituti tecnici: l’apprendistato arriva al liceo. "La sfida adesso è diffondere il più possibile questa esperienza: speriamo che venga copiata da tanti perché è un contributo importante per i ragazzi ma anche per la comunità tutta", sottolinea Maurizio Devescovi, direttore generale di Allianz Spa. Funziona così: ogni anno vengono coinvolti trenta studenti che lavorano tre giorni al mese in Allianz, nelle diverse aree aziendali, delle quali entrano concretamente a far parte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Apprendistato (pagato) durante il liceo. Il “modello duale tedesco“ a Milano. Coinvolti 300 ragazzi e sette scuole

Studiare e lavorare insieme. Al via l’Apprendistato Duale targato Confartigianato e Isis Fermi di BibbienaArezzo, 14 gennaio 2026 – È stato presentato questa mattina, nella Sala delle Bandiere del Comune di Bibbiena, il progetto di Apprendistato Duale che...

Forlì: il tedesco Knoll vince in 57’25” con 300 spettatoriLa piazza Saffi di Forlì si è trasformata domenica mattina nel palcoscenico di una sfida sportiva di alto livello, dove la determinazione ha superato...

Contenuti e approfondimenti su Apprendistato pagato durante il liceo....

Discussioni sull' argomento Apprendistato (pagato) durante il liceo. Il modello duale tedesco a Milano. Coinvolti 300 ragazzi e sette scuole; Incentivi assunzioni nel 2026: quali sono, chi ne ha diritto e novità; Bonus assunzioni giovani under 30: cos’è, come si richiede e come funziona; F1 | Haas, Bearman scalpita per Melbourne: I test hanno dato le risposte che cercavamo.

#Libri: “Incastro emotivo" di #FrancescaButti, il lungo apprendistato dell’identità Il #romanzo affronta una questione centrale nella #narrativa contemporanea: l’identità in un contesto socioculturale privo di coordinate stabili x.com

Il progetto duale della compagnia assicurativa consente ogni anno a 30 studenti di fare un’esperienza lavorativa con un contratto di apprendistato part time al 30% - facebook.com facebook