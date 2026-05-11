A San Lorenzo Nuovo assaggi di vini prodotti tipici e il suggestivo concerto all' alba

Da viterbotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Lorenzo Nuovo si svolge il festival “Fermento”, che durerà tre giorni e si concentra su vini naturali, prodotti locali e musica. Durante l’evento sono previsti assaggi di vini e specialità gastronomiche, oltre a un concerto all’alba che coinvolge i partecipanti. L’iniziativa mira a promuovere le tradizioni enogastronomiche e culturali del territorio, attirando visitatori interessati a scoprire le produzioni locali e i momenti musicali programmati.

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A San Lorenzo Nuovo sono in programma tre giorni dedicati al vino, alla musica e alla cultura grazie a “Fermento”, il festival dei vini naturali e del territorio. Il programma prevede in totale sette appuntamenti (gratuiti) sparsi in varie location del borgo tra il 15, il 16 e il 24 maggio.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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