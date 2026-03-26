Fiera di San Giuseppe 2026 a Bolzaneto con merci varie prodotti tipici e coltivatori diretti

Domenica 29 marzo si svolgerà a Bolzaneto la Fiera di San Giuseppe, che si tiene nella sua sede tradizionale. L’evento, inizialmente programmato per il 22 marzo, è stato spostato di una settimana. Alla fiera saranno presenti merci varie, prodotti tipici e coltivatori diretti, offrendo un’occasione per acquistare prodotti locali e artigianali.

Domenica 29 marzo torna la Fiera di San Giuseppe nella sua tradizionale sede nella delegazione di Bolzaneto: l'evento, inizialmente previsto per il 22 marzo, è stato in seguito rinviato di una settimana. I banchi saranno collocati in via Bolzaneto (tratto compreso tra via Giro del Vento e via Fra G. Pantaleo), via Zamperini, via Bettini, via Bonghi (dall’intersezione con via Doria fino a via Zamperini), via O. Doria, via Giro del Vento (tratto compreso tra via Bolzaneto e via Geminiano), piazza Livraghi. La manifestazione, che cade all’inizio della Primavera, era frequentata dagli abitanti della valle sin dagli anni ’60 principalmente per l’acquisto e la vendita degli animali da stalla, da soma ecc. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Fiera di San Giuseppe 2026 a Bolzaneto con merci varie, prodotti tipici e coltivatori diretti Articoli correlati Fiera di San Sebastiano 2026: appuntamento a Rapallo con prodotti tipici, artigianato e intrattenimentoA Rapallo torna l'appuntamento con la Fiera di San Sebastiano, tradizionale e attesissimo evento invernale in programma quest'anno domenica 25... La fiera di San Giuseppe di Bolzaneto torna (ma cambia data): strade chiuse e divietiTra le motivazioni del rinvio, il fatto che in una delle strade della manifestazione sia stato aperto un cantiere per uno sprofondamento dell'asfalto... Aggiornamenti e notizie su Fiera di San Giuseppe 2026 a Bolzaneto... Temi più discussi: Torna la fiera di San Giuseppe. Le bancarelle invadono il centro; Spezia Calcio ti aspetta alla Fiera di San Giuseppe - Spezia Calcio; Fiera di S. Giuseppe pronta al via. Bancarelle, giostre e anche animali; Fiera di San Giuseppe: si rinnova la tradizione. Fiera di San Giuseppe alla Spezia 2026: percorso dei 600 banchi, orari e novitàLa Spezia, 17/03/2026. Torna una delle manifestazioni fieristiche più attese in Liguria. Da mercoledì 18 a venerdì 20 marzo 2026 appuntamento con la Fiera di San Giuseppe alla Spezia - festa patronale ... mentelocale.it Fiera di San Giuseppe 2026, il sindaco di Cosenza Franz Caruso: bilancio soddisfacenteIl sindaco di Cosenza Franz Caruso parla di un bilancio conclusivo soddisfacente, nonostante le avversità atmosferiche, per l'edizione 2026 della Fiera di San Giuseppe ... cosenzapost.it Si chiude oggi la tradizionale Fiera di San Giuseppe a Benevento Quattro giorni all’insegna della qualità, della tradizione e del legame con il territorio, con la presenza delle aziende di Campagna Amica. Un’occasione per valorizzare il territorio e promuov - facebook.com facebook