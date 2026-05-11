A Roma, Tufarelli e Camaiora hanno organizzato un evento dedicato a Ciriaco De Mita, uno degli ultimi esponenti della Democrazia Cristiana. L’occasione prevedeva la presentazione di un’intervista al politico e la celebrazione della cultura politica della Dc. La manifestazione ha coinvolto il pubblico interessato a approfondire il ruolo e l’eredità del leader e del movimento democristiano.

Un evento concepito per presentare l’intervista a uno degli ultimi leader Dc Ciriaco De Mita. Ma anche per celebrare la cultura Dc. È quello voluto da Francesco Tufarelli e Andrea Camaiora che andrà in scena questa sera al cinema Caravaggio del quartiere capitolino di Parioli. Molte le star democristiane che hanno aderito all’iniziativa. "La proiezione - spiegano Tufarelli e Camaiora - sarà seguito da un dibattito con tempi agili ma sicura qualità". L’iniziativa, che ha riscosso uno straordinario successo partecipativo, sarà presto replicata. Camaiora e Tufarelli sottolineano che "al di là delle opinioni politiche, che possono essere anche...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Roma Tufarelli e Camaiora celebrano De Mita e cultura democristiana

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