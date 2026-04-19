Quando ci imbattiamo in una notizia, il nostro cervello reagisce in modo diverso a seconda della sua veridicità percepita. Spesso, si preferisce affidarsi a informazioni che confermano le proprie convinzioni iniziali. La tendenza a preferire notizie che sembrano già note o sicure si manifesta anche nel modo in cui il cervello si attiva quando si valuta se un'affermazione sia vera o falsa. Questa risposta cerebrale può influenzare il modo in cui riceviamo e condividiamo le notizie.

Quanto ci piace leggere la notizia del postino che morde il cane? Il fatto è che – di fronte al dilemma vero o falso – il nostro cervello è ‘conservatore’: in pratica, ama essere rassicurato. Ecco perché tendiamo a preferire informazioni e notizie coerenti con ciò che riteniamo essere vero. E lo facciamo al primo sguardo, quanto ancora non abbiamo deciso tra vero o falso. L’inizio ‘chiave’, come svela una ricerca su Pnas, coordinata dalla Sapienza e condotta in collaborazione con il Santa Lucia Irccs di Roma, si cela nelle pupille. “In un’epoca in cui la disinformazione si diffonde rapidamente e i social media tendono a favorire contenuti in...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vero o falso? Ecco come il cervello si ‘accende’ se le notizie ci convincono al primo sguardo

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