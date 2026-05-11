A Pozzuoli la mostra Sulla Natura del Resto di Valeria Apicella

Da napolitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sulla Natura del Restodi Valeria Apicella6 maggio-30 giugno 2026ore 10.00-12.0015.00-16.00Opening 12 maggio 2026, ore 16.00Stazione Sperimentale per l’Industria delle PelliComprensorio Olivetti, via Campi Flegrei 34, PozzuoliLa mostra è visitabile previo appuntamento.Informazioni e prenotazioni.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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