Cusano Mutri celebra l’8 marzo con un talk sulla rete di sostegno e la mostra Mater Natura

Il Comune di Cusano Mutri ha deciso di festeggiare l’8 marzo con un evento dedicato alla rete di sostegno femminile, includendo un talk aperto alla cittadinanza. Contestualmente, sarà inaugurata una mostra di collage grafico curata da un’artista locale. L’evento si svolgerà nel centro storico e coinvolgerà diverse associazioni del territorio. La mostra rimarrà aperta al pubblico per alcuni giorni.

Cusano Mutri celebra la Giornata Internazionale della Donna con un programma che unisce riflessione pubblica, rete territoriale e valorizzazione della memoria collettiva. L’iniziativa, promossa in occasione dell’8 marzo, si inserisce in un percorso di sensibilizzazione che mette al centro la dignità femminile come responsabilità collettiva e come asse portante di una comunità coesa e consapevole.Presso la Sala Consiliare del Comune di Cusano Mutri si terrà il convegno dedicato alla dignità femminile e alla rete di protezione territoriale, un momento di confronto aperto alla cittadinanza per analizzare il funzionamento dei servizi di supporto alle donne e rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni e terzo settore. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

