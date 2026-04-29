‘Camminata delle Mamme’ torna la passeggiata della solidarietà pronta a colorare di fuxia la città

Domenica 3 maggio, nella mattinata, si terrà la ‘Camminata delle Mamme’, un evento che coinvolge le donne e le famiglie della città in una passeggiata di solidarietà. L’iniziativa si svolgerà dalle 10 alle 12.30 e mira a raccogliere fondi a favore della ‘Fondazione Ado’. L’evento è stato organizzato in occasione della ‘Festa della Mamma’ e prevede il coinvolgimento di numerosi partecipanti che si muoveranno per le vie cittadine.

Domenica 3 maggio dalle 10 alle 12.30 torna la ‘Camminata delle Mamme’, pronta a colorare di fuxia Ferrara, una passeggiata della solidarietà organizzata per la ‘Fondazione Ado’, in occasione della ‘Festa della Mamma’. Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Fondazione Ado, che si occupa da.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Una passeggiata per il benessere e la solidarietà: torna la Camminata di Primavera con CrisalideDomenica, 15 marzo, alle 9,30, l’associazione Crisalide di Rimini organizza la Camminata di Primavera, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza... “Camminata per la Vita” a Legnano il 29 marzo: solidarietà e prevenzione al centro della cittàDomenica 29 marzo torna la Camminata per la Vita 2026, organizzata dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Legnano.