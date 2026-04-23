A Udine apre Casa Carra accoglienza protetta per persone Lgbtqia+ vittime di violenza

A Udine è stata inaugurata Casa Carra, un centro dedicato all’accoglienza e alla protezione di persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ che hanno subito violenze o discriminazioni. La struttura offre un punto di riferimento per chi necessita di supporto e sicurezza in questa regione del Friuli Venezia Giulia. L’apertura si inserisce in un percorso di attenzione alle esigenze di queste persone, creando uno spazio di assistenza dedicato.

Un nuovo presidio di protezione e accoglienza per persone Lgbtqia+ vittime di violenza e discriminazioni apre in Friuli Venezia Giulia. Si chiama “Casa Carra – L’accoglienza Lgbtqia+ da Trieste in sù” ed è stato presentato a Udine. Il servizio, guidato da Arcigay Udine Fûr, nasce all’interno del.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Confisca al mafioso e recupero: inaugurata la casa accoglienza per donne vittime di violenza Casa confiscata alla mafia diventa un centro di accoglienza per donne vittime di violenzaMONTOPOLI – Da casa del boss a casa di accoglienza per donne vittime di violenza. Contenuti di approfondimento Raffaella Carrà, la casa a Roma non si vende (nonostante il prezzo dimezzato): i nipoti la tolgono dal mercato per ristrutturarlaSono passati quasi quattro anni da quando la casa di Raffaella Carrà, la showgirl morta nell'estate del 2021, è stata messa in vendita. Da allora nessun acquirente ha mostrato interesse nell'acquisto ... corriereadriatico.it Raffaella Carrà, la casa non è più in vendita. Perché è stata ritirata dal mercatoRaffaella Carrà è morta nel 2021, lasciando un vuoto enorme in tutti i suoi fan sparsi nel mondo. Basti pensare a quanto i fan in lingua spagnola l’abbiano ricordata e omaggiata per comprendere il suo ... dilei.it