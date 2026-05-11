A Napoli, un artista ha deciso di dedicarsi alla riscoperta di Giotto. Si tratta di un creativo che si definisce imprevedibile e nostalgico, con una forte volontà di esprimersi liberamente attraverso le sue opere. In un’intervista, ha parlato delle sue ispirazioni e dei progetti legati alla figura del pittore medievale, rivelando il suo interesse per la rielaborazione di temi storici e artistici.

Un carattere evidente in uno dei suoi ultimi progetti, presentato a fine aprile durante il Salone del Mobile milanese, ossia il lavoro di storytelling e identità del brand di Residenza Imperial, progetto di ospitalità ad Ischia che, grazie a Petraglia Group, sta dando nuova vita a uno storico indirizzo dell’isola. Per Residenza Imperial, che aprirà nel 2027, Giotto ha fatto una delle cose che gli riescono meglio, ha immaginato gli interni, la palette colori, i pavimenti in ceramica, l’identità grafica, facendo evolvere, reinventando qualcosa che già esisteva, che aveva una storia, e trovando anche, in modo assolutamente naturale, un pay off perfetto per l’intero progetto: RESTA QUI.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - A Napoli, per ritrovare Giotto

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