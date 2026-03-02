De Bruyne in gruppo il Napoli pronto a ritrovare in campo Anguissa

Kevin De Bruyne si è allenato con il gruppo, partecipando a esercizi e corse insieme ai compagni. Il Napoli si sta preparando per la prossima partita e si aspetta il rientro di Anguissa, che dovrebbe tornare in campo dopo un infortunio. La squadra continua a lavorare intensamente in vista delle prossime sfide.

Kevin De Bruyne che si allena in gruppo, corre e mostra la voglia di tornare in campo. E' la notizia positiva del ritorno all'allenamento del Napoli dopo la domenica libera e la vittoria a Verona. Il campione bega ha svolto l'intero allenamento con i compagni di squadra, sentendosi di nuovo parte del gruppo azzurro che prepara il lungo sprint per le ultime 11 partite del campionato a partire da venerdì contro il Torino al Maradona. I segnali positivi in allenamento mostrati dal 34enne fermo dall'infortunio dello scorso 25 ottobre, potrebbero quindi portare De Bruyne a essere già convocato per venerdì sera, guardando il match dalla panchina e reintegrandosi nella squadra magari per ritrovare qualche minuto già nel match successivo contro il Lecce. Ancora in dubbio, invece, la convocazione di McTominay, che sente ancora fastidi muscolari.