A Montemiletto trovano un cane morto dentro un sacchetto Il muso era chiuso con una fascetta
A Montemiletto, in provincia di Avellino, è stato scoperto un cane morto all’interno di un sacchetto di plastica abbandonato in località Fontana Francia. Il corpo dell’animale, un cane meticcio, presentava il muso chiuso con una fascetta di plastica. La scoperta è stata fatta da una persona che passava nella zona, che ha poi segnalato l’accaduto alle autorità competenti.
In località Fontana Francia, nel comune di Montemiletto, in provincia di Avellino, qualcuno ha abbandonato il corpo di un cane meticcio chiuso dentro un sacchetto di plastica. L'animale aveva una fascetta che gli stringeva il muso.La denuncia pubblica e le indaginiÈ stato il sindaco di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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