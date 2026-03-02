Isolato e chiuso in un recinto | i volontari Lav trovano una nuova famiglia al cane Flash

I volontari della Lav di Bergamo hanno trovato una nuova casa per Flash, un cane di cinque anni, che era stato tenuto in isolamento e maltrattamenti per diversi anni. Dopo averlo salvato, hanno assicurato al cane un rifugio e una famiglia che possa prendersene cura. L’intervento è stato condotto senza coinvolgimenti legali o controversie pubbliche.

Bergamo, 2 marzo 2026 – Un'operazione quasi da detective. I volontari della Lav di Bergamo hanno salvato Flash, un cane di piccola taglia di 5 anni, assicurandogli una nuova casa e una nuova famiglia, dopo anni un lungo periodo di maltrattamenti e costrizioni. La storia. I volontari di Lav hanno iniziato a occuparsi del quattro zampe nel 2024, dopo averne osservato le condizioni di grave isolamento in una piccola località nelle valli bergamasche. Flash, secondo quanto riferito dagli esponenti dell'associazione ambientalista, era costretto a vivere rinchiuso in un recinto dal quale non usciva mai. I rari contatti con il proprietario si limitavano a pochi istanti, esclusivamente per la somministrazione di cibo, prevalentemente da frattaglie di carne.