Cane impiccato a Montemiletto l' AIDAA | Gesto di una crudeltà inaudita

Un cane è stato trovato impiccato a Montemiletto, un gesto che ha suscitato forte indignazione. L'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) ha annunciato che presenterà una denuncia contro ignoti e ha offerto una ricompensa di 1000 euro. La ricompensa sarà assegnata a chi fornirà una testimonianza che, secondo la legge, aiuterà le forze dell'ordine a identificare i responsabili.

L'Associzione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA presenterà nei prossimi giorni una denuncia contro ignoti e mette a disposizione una ricompensa di 1000 euro che verrà pagata a chi con la sua testimonianza rilasciata secondo legge alle forze dell'ordine aiuterà ad individuare e far.