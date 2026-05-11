A Massa si terranno oggi pomeriggio alle 15,30 le esequie di monsignor Eugenio Binini, vescovo emerito della diocesi di Massa Carrara – Pontremoli. La cerimonia si svolgerà nella Basilica Cattedrale dei santi Pietro e Francesco e sarà officiata dal vescovo Mario Vaccari.

Si terranno oggi pomeriggio, alle 15,30, nella Basilica Cattedrale dei santi Pietro e Francesco a Massa, officiate dal vescovo Mario Vaccari, le esequie di monsignor Eugenio Binini, vescovo emerito della diocesi di Massa Carrara – Pontremoli. Monsignor Binini era molto conosciuto in Garfagnana dato che era stato l’ultimo vescovo apuano fino al passaggio della Garfagnana all’Arcidiocesi di Lucca nel settembre 1992. In pratica era stato per circa un anno e mezzo alla guida delle parrocchie garfagnine, instaurando da subito un buon rapporto con i parroci della zona e con la popolazione, guidando saggiamente e con delicatezza lo storico passaggio della Garfagnana all’Arcidiocesi di Lucca, dopo secoli di appartenenza prima alla diocesi di Luni-Sarzana e poi dal 1822 a Massa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Massa l’addio al vescovo. Eugenio Binini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Lutto per il vescovo Eugenio Binini: il programma delle esequie? Domande chiave Dove si svolgeranno le celebrazioni per l'ultimo saluto al vescovo? Quando si terrà la veglia collettiva nella Cattedrale di Massa?...

Lutto per la comunità dei fedeli. Addio al vescovo emerito Binini. Guidò la diocesi per vent’anniGrande commozione per la scomparsa del vescovo emerito, monsignor Eugenio Binini, avvenuta nella sua abitazione di Traversetolo (PR) a seguito di un...

Argomenti più discussi: A Massa l’addio al vescovo. Eugenio Binini; Addio a monsignor Eugenio Binini, era l'unico vescovo originario di Parma; Addio al vescovo Eugenio Binini: lunedì le celebrazioni funebri a Massa; Addio a Monsignor Eugenio Binini, vescovo della diocesi dal 1991 al 2010.