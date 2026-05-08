Lutto per il vescovo Eugenio Binini | il programma delle esequie

È stato annunciato il programma delle esequie del vescovo Eugenio Binini, scomparso recentemente. Le celebrazioni si terranno in diverse date e luoghi, tra cui una veglia collettiva che si svolgerà nella Cattedrale di Massa. Sono state comunicate anche le modalità e i momenti principali delle funzioni religiose dedicate all'ultimo saluto al religioso. Le date e gli orari precisi delle cerimonie sono stati resi noti nelle comunicazioni ufficiali.

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? Domande chiave Dove si svolgeranno le celebrazioni per l'ultimo saluto al vescovo?. Quando si terrà la veglia collettiva nella Cattedrale di Massa?. Chi ha presieduto la sua consacrazione nella Basilica di San Pietro?. Come ha influenzato il suo percorso di studi la missione pastorale?.? In Breve Celebrazione a Parma sabato 9 maggio alle ore 11 nella Cattedrale.. Esequie solenni a Massa lunedì 11 maggio alle ore 15.30.. Veglia collettiva nella Cattedrale di Massa domenica 11 maggio alle ore 21.. Percorso formativo iniziato nel 1945 al seminario vescovile di Parma.. Il vescovo emerito Eugenio Binini è deceduto nella sua residenza di Traversetolo, in provincia di Parma, dopo aver affrontato un lungo periodo di malattia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lutto per il vescovo Eugenio Binini: il programma delle esequie ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Per il giorno delle esequie di Alex Zanardi, proclamato il lutto regionaleIl presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, ha proclamato il lutto regionale per la giornata di domani, martedì 5 maggio, in cui saranno... E’ morto monsignor Binini, vescovo emerito di due diocesi toscaneMassa, 8 maggio 2026 – È morto all’età di 91 anni monsignor Eugenio Binini, vescovo emerito di Massa-Carrara-Pontremoli. Panoramica sull’argomento Si parla di: Addio a monsignor Eugenio Binini, era l'unico vescovo originario di Parma. Addio a monsignor Eugenio Binini, era l'unico vescovo originario di ParmaRintocchi a lutto stamattina per le campane della Cattedrale. Stanotte è morto, a 91 anni, monsignor Eugenio Binini, vescovo emerito di Carrara Pontremoli. Era l’unico vescovo originario di Parma. Da ... gazzettadiparma.it Morto il vescovo Binini, esequie a Massa l’11 maggioLa diocesi di Massa Carrara-Pontremoli annuncia la morte del vescovo emerito, monsignor Eugenio Binini, avvenuta nella sua abitazione di Traversetolo (PR) a seguito di un periodo di malattia. Le esequ ... toscanaoggi.it