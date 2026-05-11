A maggio torna l' appuntamento solidale dedicato alle eccellenze enologiche

A maggio si svolgerà di nuovo l’evento dedicato alle eccellenze enologiche, un appuntamento che ogni anno richiama appassionati e professionisti del settore. Con l’arrivo della bella stagione, le giornate si allungano e il clima diventa più mite, spingendo molte persone a dedicarsi ad attività all’aperto. L’iniziativa si inserisce in un calendario che combina degustazioni, incontri e momenti di convivialità, offrendo un’occasione per conoscere meglio il mondo del vino.

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