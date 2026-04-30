Il Maggio europeo 2026 approda a Cesena con un appuntamento dedicato alle giovani generazioni
A Cesena si apre il Maggio Europeo 2026 con un evento rivolto alle giovani generazioni. La città ospiterà un appuntamento dedicato alla partecipazione attiva alla vita dell’Unione Europea, all’interno del programma “L’Europa in Romagna”. La manifestazione mira a coinvolgere i giovani e promuovere la loro presenza nelle attività europee. L’evento è il primo di una serie di iniziative previste per il mese di maggio.
Sarà Cesena ad aprire il ‘Maggio Europeo 2026 – L’Europa in Romagna’, con un’iniziativa dedicata ai giovani e alla partecipazione attiva alla vita dell’Unione Europea. Lunedì 5 maggio, dalle ore 11:00 alle 13:00, al Teatro ‘Verdi’ andrà in scena lo spettacolo ‘L’Europa non cade dal cielo’.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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