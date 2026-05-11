A Latina torna Incanto il circo senza animali
A Latina ritorna il circo Incanto, portato in scena dalla famiglia Carbonari, artisti di lunga tradizione circense. Lo spettacolo si concentra sulla magia e le atmosfere oniriche, creando un’esperienza che coinvolge pubblico di tutte le età. La rappresentazione si distingue per l’assenza di animali, offrendo un intrattenimento basato sulle performance degli artisti e sugli effetti visivi. La data dell’evento è stata annunciata recentemente, attirando l’attenzione degli spettatori locali.
Torna a Latina il circo Incanto, uno spettacolo della famiglia Carbonari, artisti circensi di lunga tradizione, che propone al pubblico una esperienza fatta di magia, dalle atmosfere oniriche capaci di accendere lo stupore in grandi e piccini.Un circo senza animali, in cui le capacità degli.🔗 Leggi su Latinatoday.it
GIOCOLERIA - CIRCO INCANTO! (Aprile 2026) Circhi_in_Italia.
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