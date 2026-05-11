A Latina torna Incanto il circo senza animali

A Latina ritorna il circo Incanto, portato in scena dalla famiglia Carbonari, artisti di lunga tradizione circense. Lo spettacolo si concentra sulla magia e le atmosfere oniriche, creando un’esperienza che coinvolge pubblico di tutte le età. La rappresentazione si distingue per l’assenza di animali, offrendo un intrattenimento basato sulle performance degli artisti e sugli effetti visivi. La data dell’evento è stata annunciata recentemente, attirando l’attenzione degli spettatori locali.

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