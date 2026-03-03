Arriva il circo con animali in città e subito si scatenano le proteste dei cittadini. Le persone presenti sul posto esprimono il loro disappunto, chiedendo che venga evitata la presenza di animali nelle esibizioni. Le autorità comunali non hanno ancora commentato, mentre il pubblico si raduna per manifestare il proprio dissenso. La situazione resta tesa e le proteste continuano a crescere.

Arriva il circo con animali e scattano immediate le proteste dei cittadini. "Ha destato in noi, che da anni ci battiamo per una città più vivibile e attenta al benessere animale, disappunto e sconcerto il fatto che a Senigallia il Comune anche quest’anno abbia approvato l’attendamento di un circo, già installato da marzo. Atto che secondo noi denota una completa sordità alle istanze di una parte della cittadinanza che, nel corso del tempo, tramite sit-in, mail pressing e una petizione online che ad aprile 2024 ha raccolto più di 1500 firme per chiedere uno stop ai circhi con animali nella nostra città! Oltre alla suddetta sordità, ci rammarica constatare una totale insensibilità verso gli animali utilizzati da queste imprese itineranti" spiegano un gruppo cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Circo con animali. Scatta la protesta contro il Comune

