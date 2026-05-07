Circo tra arte umana ed animali come attrazione

Il circo continua a essere un luogo che incanta molti bambini, mescolando spettacoli di abilità umane e l’uso di animali come attrazioni principali. Nel 2026, tuttavia, si discute ancora su quali pratiche siano accettabili e quali no, in un contesto in cui il rispetto per le norme e il benessere degli animali diventano sempre più centrali. La questione riguarda sia le tradizioni che le innovazioni nel mondo circense, chiamando in causa decisioni e regolamenti ancora in evoluzione.

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Il circo rimane un ambiente quasi avvolto dalla magia per ogni bambino. Eppure, ancora nel 2026, dobbiamo tutti fare i conti con quale realtà circense vogliamo avere a che fare. Di seguito proponiamo un interessante articolo in esclusiva per GBT a firma Salvo Alfieri. Il circo Orfei, un’antonomasia in Italia. Ormai in tutta Italia il richiamo del nome Orfei riporta alla memoria la magia del tendone. Oggi la domanda non è se il circo debba esistere, è quale circo vogliamo sostenere. Quello dell’arte umana fatta di trapezisti, clown, acrobati, equilibristi e giocolieri oppure quello che continua a presentare animali come attrazione? La promozione dello spettacolo in città parla di due ore di show, numeri di acrobati e artisti e una presenza dichiarata di cento animali.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Circo, tra arte umana ed animali come attrazione Lindbergh, pionnier de l’aviation : Portrait d'un homme qui a changé l'histoire - Documentaire - MDW Notizie correlate Leggi anche: Circo con animali. Scatta la protesta contro il Comune "Stop al circo con animali": la manifestazione degli attivisti a SalernoSi è svolta ieri, a Salerno, una manifestazione pacifica organizzata dalle sigle Salerno Animal Save e Napoli Animal Save per protestare contro... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: L'INTERVENTO DI LIANA ORFEI ALLA GIORNATA PROFESSIONALE DEL CIRCO CLASSICO 2026; Mondovì, il futuro è nella Nuova Città dell'Arte: mezzo milione per il polo delle arti performative. Circo contemporaneo e nuovi linguaggi: la FLIC protagonista al Salone Off con due spettacoliIn occasione del Salone Off 2026, lo Spazio FLIC di Torino ospita Requiem for a Hit e Ombresia (10 e 17 maggio), spettacoli collettivi di circo contemporaneo. torinotoday.it Arte e IA: come gli artisti smontano il mito dell’algoritmoL’intelligenza artificiale appare sempre più creativa, ma i progetti artistici ne svelano limiti, bias e stereotipi. Tra pratiche collaborative, ricerca e regole europee, l’arte trasforma l’IA in uno ... agendadigitale.eu Al Circo Massimo, all'interno del Villaggio della Salute della Race for the Cure, abbiamo portato tantissime iniziative gratuite all'insegna della salute: unità mobili per le mammografie, pap test, screening HPV e HCV, screening del colon retto. E poi consulenz - facebook.com facebook Inaugurazione al Circo Massimo del tradizionale Villaggio della Salute, in attesa della 27esima edizione della Race for The Cure di Domenica 10 maggio, promossa da Komen Italia. Non solo sport ma comunità della ricerca medico scientifica che con coinv x.com