Le Giornate Fai a Faenza Alla scoperta dell’arte ceramica

Il 21 e 22 marzo a Faenza si svolgono le Giornate Fai di Primavera, un evento che permette di esplorare il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Durante queste giornate, vengono aperti al pubblico diversi siti e luoghi di interesse legati all’arte ceramica, consentendo ai visitatori di conoscere più da vicino questa tradizione locale. L’iniziativa coinvolge volontari e appassionati di tutto il paese.

Tornano il 21 e 22 marzo a Faenza le Giornate Fai di Primavera, uno degli eventi più importanti e significativi per conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Ancora una volta Faenza si inserisce, partecipa e contribuisce ad un evento nazionale: quest’anno saranno 780 i luoghi aperti e visitabili in tutta Italia grazie a 17.000 ’Apprendisti Ciceroni’, giovani studenti formati per raccontare le meraviglie del loro territorio. Un’esclusiva opportunità per scoprire un’Italia meno nota, di luoghi solitamente inaccessibili, un modo per contribuire alla tutela e alla valorizzazione di un patrimonio da conoscere, frequentare e raccontare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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