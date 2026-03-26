Per i tifosi il Gran Premio di Monza è il migliore d’Europa

Secondo uno studio di Fanatix, il Gran Premio di Monza è considerato il migliore d’Europa e il terzo nel mondo per i tifosi. Lo studio si è basato sulle preferenze e sulla partecipazione degli appassionati che ogni anno visitano i circuiti per assistere alle competizioni automobilistiche. I dati sono stati raccolti tra coloro che seguono e frequentano le gare in diverse parti del mondo.

Il miglior gran premio d’Europa e il terzo al mondo per i tifosi. È quanto emerge da uno studio di Fanatix che si è basato sugli appassionati che ogni anno seguono e vanno a riempire i circuiti di tutto il mondo dove si svolgono le gare automobilistiche. Nel 2025 ai gran premi di tutto il mondo si sono recati ben 6,7 milioni di appassionati con biglietti che andavano dai 220 ai più di 1000 dollari. Gli esperti del mercato dei biglietti di F1 Fanatix hanno valutato tutti i 22 Gran Premi del calendario 2026 in base a otto fattori, tra cui il prezzo dei biglietti, la destinazione, l'accessibilità e l'esperienza dei tifosi, per individuare il miglior Gran Premio a cui assistere nel 2026. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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