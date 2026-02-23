Aviosuperficie di Costa Volpino concessione revocata a Iseo Lake Airfield | Il nostro è un presidio di Protezione Civile

La revoca della concessione dell’aviosuperficie di Costa Volpino a Iseo Lake Airfield deriva da problemi di sicurezza emersi durante i controlli. L’amministrazione ha deciso di sospendere temporaneamente le autorizzazioni, poiché l’area è utilizzata anche dalla Protezione Civile per interventi di emergenza. La decisione mira a garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni di soccorso. La situazione rimane in evoluzione mentre si cercano soluzioni alternative per la gestione dell’area.

Costa Volpino (Bergamo) – Concessione revocata, almeno per ora, all’Iseo Lake Airfield non potrà più fare decollare e atterrare elicotteri e ultraleggeri. A deciderlo è stato l’Enac (Ente nazionale dell’aviazione civile) dopo la battaglia legale iniziata anni fa che ha visto coinvolti diversi enti tra i quali il comune di Costa Volpino, principale attore nel richiedere lo stop. Il sindaco Federico Baiguini aveva sottolineato che l’aviosuperficie «non è idonea agli scopi dell’associazione per motivi ecologici e ambientali, poiché l’area è ricompresa nell’area di massimo rispetto del fiume oglio, dove non è possibile realizzare alcuna infrastruttura». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

