da una storia di mafia e coraggio al tributo a fiorella mannoia

Due ragazze si scambiano parole mentre condividono sogni, passioni, amori e desideri di libertà, in un dialogo immaginario. La scena si collega a una storia di mafia e coraggio, mentre il racconto si conclude con un tributo a Fiorella Mannoia. Il testo mette in risalto i momenti di intimità tra le giovani senza entrare in giudizi o interpretazioni.

Il dialogo immaginario tra due ragazze, che si raccontano speranze, passioni, amori e voglia di libertà. Un confronto tra due giovani donne diventate simbolo di una quotidianità spezzata e della lotta alla mafia, Graziella Campagna e Rita Atria. E poi un tributo alle canzoni d'autore di Fiorella Mannoia, ma anche un omaggio al rock irlandese dei Cranberries, un'apericena con delitto da risolvere, un viaggio nella vita e nelle passioni della Callas e un paio d'occasioni per scoprire nuove voci. Sono gli spettacoli teatrali e i concerti che animeranno il mese di marzo al centro culturale teatro OppArt di Sovico.

Tributo a Fiorella Mannoia con la performance di Sandra Smerdel

"Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve", il nuovo progetto live di Fiorella Mannoia

