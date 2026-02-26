11Lune | Fiorella Mannoia in concerto a Peccioli

Martedì 21 luglio all’Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli, si terrà un concerto molto atteso con l’artista che interpreterà i brani più celebri di De André e Fossati, all’interno del suo nuovo spettacolo live. La serata offrirà l’opportunità di ascoltare dal vivo le canzoni più amate di due grandi autori italiani, creando un momento musicale di grande coinvolgimento per il pubblico presente.

Fiorella Mannoia in concerto all'Arena del Mare con “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”Il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia parte da Genova: sarà proprio la Superba, città simbolo del cantautorato italiano e terra...

Francesco Gabbani in concerto alle 11Lune di PeccioliSi aggiunge un altro grande nome del panorama musicale italiano nella programmazione della rassegna estiva ‘11Lune’ di Peccioli.

Fiorella Mannoia, la possibile scaletta del concerto a CerviaFiorella Mannoia sarà in concerto a Cervia per il nuovo appuntamento della sua lunga tournée estiva. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che ... tg24.sky.it

Semplicemente Fiorella, concerto-evento di Mannoia e tanti ospiti alle Terme di CaracallaLa cantante romana, 71 anni, conquista la sua città natale con un doppio trionfo: due serate sold-out, un parterre di ospiti d’eccezione e una protagonista che, ancora una volta, celebra la musica ... tg24.sky.it