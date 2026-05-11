A Bari chiude lo storico negozio Jagger Music il saluto del titolare | Appendo il disco al chiodo
Chiude un altro luogo sacro per i cultori del rock a Bari. Il titolare dello storico negozio di dischi Jagger Music, Giuseppe Romano, ha annunciato sui social l'epilogo della su avventura commerciale durata 30 anni. Non si è trattata di una mera esperienza dai connotati economici: nel locale in.🔗 Leggi su Baritoday.it
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