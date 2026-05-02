Bari ucciso per 30 euro | arrestato il titolare del negozio Moda Casa

Un commerciante è stato arrestato a Bari con l’accusa di aver ucciso un cliente durante una lite legata a una somma di 30 euro. Secondo le indagini, avrebbe nascosto il corpo nel deposito del negozio di arredamento. Dopo il delitto, l’indagato avrebbe tentato di fuggire verso Prato o la Cina, ma è stato fermato prima di poter partire. La vicenda ha portato all’arresto del titolare dell’attività commerciale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il commerciante a nascondere il corpo nel deposito?. Perché l'indagato voleva fuggire verso Prato o in Cina dopo il delitto?. Cosa è successo realmente durante la disputa sui 600 euro?. Come sono stati individuati i movimenti sospetti sulla carta di inclusione?.? In Breve Disputa per 600 euro tra Scamarcia e Lin Wei scatenò l'aggressione.. Denuncia di scomparsa presentata dal fratello il 2 aprile.. Uso indebito della carta di inclusione per prelievi post-omicidio.. Indagato pianificava fuga verso Prato o ritorno in Cina.. I Carabinieri della Compagnia Bari San Paolo hanno arrestato Lin Wei, titolare del negozio Moda Casa in piazza Umberto a Carbonara, con l’accusa di aver ucciso Michelangelo Scamarcia soffocandolo con una busta di plastica per soli 30 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, ucciso per 30 euro: arrestato il titolare del negozio Moda Casa She tries to be hated, but her three brothers and cold fiancé spoil her endlessly! #drama #love Notizie correlate Leggi anche: Michelangelo Scamarcia trovato morto in un negozio a Bari, confessa il titolare: “L’ho ucciso per 30 euro” Leggi anche: La lite, poi l'omicidio: 68enne ucciso in un negozio per 30 euro, il titolare confessa Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bari, Scamarcia ucciso dopo una lite per 30 euro. Lin Wei voleva fuggire in Cina, la confessione: L'ho soffocato; La lite, poi l'omicidio: 68enne ucciso in un negozio per 30 euro, il titolare confessa; Tricase, lite in casa: bengalese di 28 anni ucciso con diverse coltellate dal fratello; Delitto Scamarcia, momenti di tensione a Carbonara: urla e insulti al titolare del negozio VIDEO. Cadavere trovato a Bari, 68enne ucciso dopo lite per debito di 30 euro(ANSA) - BARI, 02 MAG - Ci sarebbe una lite nata da un debito di 30 euro alla base dell'aggressione culminata con il soffocamento, e la morte, di Michelangelo Scamarcia, il 68enne il cui cadavere è st ... tuttosport.com Bari, 68enne ucciso per un debito di 30 euro: fermato 42enne cineseBari, 68enne ucciso per un debito di 30 euro: fermato il 42enne titolare del negozio dove è stato trovato il corpo ... it.blastingnews.com 3B Moda in visita alla Casa Museo Raffaello Piraino Questa mattina un’immersione nella storia del costume per arricchire lo sguardo creativo delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Istituto S. D’Acquisto – Bagheria Indirizzo Moda Aperte le isc - facebook.com facebook