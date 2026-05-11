A Bari arriva la ' Gaia Blu' | ecco la nave-laboratorio del Cnr che scruta i segreti dell' Adriatico
A Bari è arrivata la nave Gaia Blu, una imbarcazione del Cnr utilizzata come laboratorio galleggiante per lo studio del mare. La nave si trova nel porto di Bari nell'ambito della campagna oceanografica EMSO-SA, un progetto europeo dedicato all'osservazione del fondale marino e della colonna d'acqua. La Gaia Blu svolge attività di ricerca e monitoraggio delle condizioni ambientali dell'Adriatico.
Gaia Blu, la nave da ricerca del Cnr, fa tappa nel porto di Bari. L'imbarcazione, un vero e proprio 'laboratorio galleggiante' per lo studio del mare, è arrivata a Bari nell'ambito della campagna oceanografica EMSO-SA (European Multidisciplinary Seafloor and Water Column Observatory – Southern.🔗 Leggi su Baritoday.it
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