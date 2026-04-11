Missione Gaia Blu | la nuova sfida per salvare il cuore del Mediterraneo

Venerdì 10 aprile, una spedizione oceanografica internazionale ha lasciato il porto di Napoli, dando inizio a una nuova attività di ricerca nel Mar Mediterraneo. La missione, chiamata Gaia Blu, si propone di studiare gli ecosistemi marini e raccogliere dati utili a comprendere meglio le condizioni ambientali della zona. L’obiettivo è contribuire a una conoscenza più approfondita delle risorse e delle criticità di questa regione.

La spedizione oceanografica internazionale PAGES ha lasciato il porto di Napoli venerdì 10 aprile, dando il via a una missione che punta a trasformare radicalmente la comprensione degli ecosistemi marini. A bordo della nave da ricerca Gaia Blu, coordinata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, un team di esperti si dirigerà verso le acque del Mar Ionio e del Canale di Sicilia per testare nuovi modelli di monitoraggio ambientale. Un cambio di paradigma tra dati satellitari e processi naturali. La navigazione, che si concluderà il prossimo 28 aprile, non si limiterà ai metodi tradizionali di rilevamento. Al centro dell’operazione condotta dalla Gaia Blu c’è l’intenzione di superare il classico campionamento basato su stazioni fisse, preferendo un modello adattivo che utilizzi i dati dei satelliti in tempo quasi reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Missione Gaia Blu: la nuova sfida per salvare il cuore del Mediterraneo Comiso, nuova capitale della pace nel cuore del MediterraneoLa cittadina di Comiso, situata nella provincia di Ragusa, è stata designata ufficialmente come Città della Pace, con l’impegno formale di ospitare... Matera 2026: un Mediterraneo nascosto nel cuore del Sud, nuova eraMatera è pronta a vivere un anno di trasformazione, culminante nel 2026 con il suo ruolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo. Temi più discussi: LA NAVE OCEANOGRAFICA GAIA BLU DEL CNR IN MISSIONE SUL GARGANO; GAIA BLU La nave oceanografica Gaia Blu arriva sul Gargano per una nuova missione scientifica; Gaia Blu nel Mediterraneo per la campagna PAGES: un nuovo modo di osservare il mare; AGENZIA ENTRATE/ PIÙ FACILE CONTROLLARE ONLINE CARTELLE, AVVISI E RATE. NUOVA VERSIONE DEL SERVIZIO PER CONSULTARE LA PROPRIA SITUAZIONE. GAIA BLU La nave oceanografica Gaia Blu arriva sul Gargano per una nuova missione scientificaDal 10 aprile al 30 maggio l’imbarcazione condurrà indagini geofisiche e geotecniche nelle acque della provincia di Foggia ... statoquotidiano.it Cnr, Gaia Blu nel Mediterraneo per la campagna PAGESRoma, 10 apr. (askanews) – Prende il via oggi venerdì 10 aprile dal porto di Napoli una nuova campagna della nave da ricerca Gaia Blu del Consiglio Nazionale delle Ricerche: PAGES – questo il nome del ... askanews.it La nave oceanografica Gaia Blu arriva sul Gargano per una nuova missione scientifica #gaiablu - facebook.com facebook