Durante il 88° Maggio Musicale, il gruppo L’Homme Armé esegue brani tratti dai madrigali di Monteverdi pubblicati tra il 1592 e il 1619. La performance si concentra su una selezione di composizioni presenti nei diversi libri di madrigali dell'autore. L’evento si svolge a Firenze, come parte della programmazione di questa rassegna musicale.

FIRENZE – Mercoledì 13 maggio 2026 alle 20 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, in Sala Mehta l’ensemble L’Homme Armé presenta «Dolcezze amarissime. Monteverdi, i poeti, e le alterne vicende dell’amore», un concerto nell’ambito dell’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, sezione Maggio Aperto. Il programma comprende una scelta di brani tratti dai vari libri di madrigali che Monteverdi pubblicò tra il 1592 e il 1619. Le inquietudini d’amore vi compaiono nelle più varie declinazioni, da quelle più leggere (Augellin) a quelle più tormentate. La drammatizzazione della passione d’amore trova le sue forme più appropriate sia nei...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - 88° Maggio Musicale: L’Homme Armé canta Monteverdi

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