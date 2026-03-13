88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino | il cartellone di Maggio aperto

È stato annunciato il cartellone di “Maggio aperto”, l’edizione 2024 del 88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino. La rassegna propone una serie di eventi e spettacoli in programma a Firenze, coinvolgendo diverse collaborazioni con artisti e compagnie, con l’obiettivo di offrire un’ampia varietà di performance musicali e teatrali durante tutto il mese di maggio.

FIRENZE – È stato presentato il cartellone di “Maggio aperto”, il mosaico di collaborazioni con le maggiori istituzioni del territorio incluse nell’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, che vara inoltre ufficialmente il triennio di direzione musicale del maestro Daniele Gatti; i biglietti per i numerosi spettacoli sono già in vendita sul sito del Maggio (maggiofiorentino.com). Così ne parla il sovrintendente Carlo Fuortes: “Il Maggio Musicale Fiorentino nasce come Festival della città e “Maggio aperto” riporta quest’idea alla sua forma più viva: la musica che incontra la città e le sue istituzioni. Anche il manifesto di questo... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - 88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino: il cartellone di “Maggio aperto” Articoli correlati Festival del Maggio e Maggio Aperto: una sinfonia perfettaPresentato il programma di “Maggio aperto” assieme alle otto principali istituzioni musicali fiorentina; tra le novità “Una Traviata da cortile” di e... Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino sarà intitolato a Vittorio GuiLa sindaca Sara Funaro lo aveva annunciato lo scorso dicembre, nel cinquantesimo anno dalla morte del Maestro. Una selezione di notizie su 88 Festival del Maggio Musicale... Temi più discussi: Ehi, Timothée, vieni a Firenze per l'opera con la regia del tuo amico Guadagnino: anche il Maggio Musicale risponde a Chalamet; Chalamet e la polemica sull’opera. Il Maggio fiorentino: Vieni a vedere un nostro spettacolo; Dal 15 al 17 maggio a Fano torna SOPRAVÈNTO, il festival che unisce la musica e il mare; Al Festival di Cannes Palma d'oro alla carriera a Barbra Streisand. Il Maggio Musicale Fiorentino apre alla città con 'Maggio Aperto'Il Festival del Maggio Musicale Fiorentino che giunge alla sua 88° edizione varando ufficialmente il triennio di direzione musicale del maestro Daniele Gatti, presenta il mosaico di collaborazioni con ... gonews.it Festival del Maggio, l'Aida con Zubin Mehta chiude la programmazione operisticaFirenze, 16 giugno 2025 – Giunge al termine la programmazione lirica dell’87esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino: giovedì 19 giugno, alle ore 20, nella Sala Grande del Maggio, in programma ... lanazione.it Firenze. Ci vediamo tra poco al #Voices - European Festival of Journalism and Media Freedom, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, per parlare di giornalismo libero, bavagli, intimidazioni e condizionamenti da parte del potere politico e dei gruppi estre x.com The third edition of the European journalism festival will take place from 10 to 12 March at the Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. https://www.florencedailynews.com/2026/03/04/voices-festival-on-media-freedom-returns-to-florence/ - facebook.com facebook