62º Gran Premio Giovanissimi ' Renzo Nostini' – Trofeo Kinder Joy of Moving | grande partecipazione per il Circolo Schermistico Dauno

Il Circolo Schermistico Dauno ha partecipato con successo al 62º Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, una delle principali competizioni nazionali dedicate alla scherma giovanile. La manifestazione si è svolta a Riccione dal 7 al 10 maggio e ha visto in gara atleti di diverse regioni, concentrandosi sulle gare di sciabola. La squadra ha ottenuto diversi risultati positivi durante le giornate di gara.

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