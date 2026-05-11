62º Gran Premio Giovanissimi ' Renzo Nostini' – Trofeo Kinder Joy of Moving | grande partecipazione per il Circolo Schermistico Dauno
Il Circolo Schermistico Dauno ha partecipato con successo al 62º Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, una delle principali competizioni nazionali dedicate alla scherma giovanile. La manifestazione si è svolta a Riccione dal 7 al 10 maggio e ha visto in gara atleti di diverse regioni, concentrandosi sulle gare di sciabola. La squadra ha ottenuto diversi risultati positivi durante le giornate di gara.
Il Circolo Schermistico Dauno ha preso parte con entusiasmo e ottimi risultati al 62º Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, la più importante manifestazione nazionale dedicata alla scherma giovanile, svoltasi a Riccione dal 7 al 10 maggio per le gare di sciabola.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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