? Domande chiave Come trasformeranno i giri di corsa in serbatoi per l'acqua?. Quale sfida sportiva hanno ideato gli studenti del Campus Fagen?. Perché la siccità in Kenya è collegata ai prati di Bolzano?. Come hanno coinvolto gli sponsor per finanziare i villaggi kenioti?.? In Breve 600 studenti del Campus Fagen hanno corso lunedì 11 maggio ai Prati del Talvera.. Hanna Thaler e Thomas Brachetti coordinano l'iniziativa con l'organizzazione youngCaritas.. I fondi finanzieranno serbatoi per acqua piovana nelle scuole dei villaggi kenioti.. L'evento integra il percorso educativo climatico del Liceo Peter Anich e del Campus Fagen.. Circa 600 studenti del Campus Fagen di Bolzano hanno corso lungo i Prati del Talvera questo lunedì 11 maggio per la Corsa dei miracoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 600 studenti corrono per il clima: fondi per l’acqua in Kenya

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