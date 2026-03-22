Maratona dell’acqua domina il Kenya

La giornata mondiale dell’acqua è coincisa anche stavolta con la Maratona dell’Acqua di Roma, dove oggi si è svolta la 31ª edizione della “Acea Run Rome The Marathon”. Sul piano strettamente sportiva, vittoria per i keniani Asbel Rutto, nel maschile, e Pascaline Kibiwot, nel femminile. Sul podio maschile anche Henry Tukor Kichana e Lencho Tesfaye Anbesa, seconda e terza invece hanno concluso Genet Tadesse Robi e Aberash Fayesa Robi. A premiare per Acea è stata la presidente Barbara Marinali, al termina di una giornata che ha fuso nel modo migliore la passione sportiva della base, i risultati degli atleti al top e una importante campagna di sensibilizzazione su un tema come quello dell’acqua che riguarda tutti da vicino e non può più essere rimandato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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