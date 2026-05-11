Una donna di 42 anni è stata denunciata a Cremona con l’accusa di ricettazione. Durante una perquisizione sono stati sequestrati nel suo garage 15 biciclette e 4 monopattini elettrici, tutti risultati essere oggetto di furto. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per verificare l’origine dei mezzi e eventuali collegamenti con altri reati. La donna ora rischia conseguenze penali.

La Polizia di Stato di Cremona, nella mattinata del 9 maggio 2026, ha denunciato una cittadina rumena di 42 anni che è accusata di ricettazione per la detenzione illecita di numerosi veicoli elettrici, risultati essere provento di furti. Le indagini e la scoperta del deposito Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio grazie ad approfondimenti investigativi svolti dal personale della Squadra Volante della Questura di Cremona. Decisivo si è rivelato l’utilizzo di un’applicazione di geolocalizzazione installata su una delle biciclette elettriche rubate, che ha permesso agli agenti di individuare l’area di interesse nel quartiere San Bernardo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 42enne denunciata a Cremona, ecco quanti mezzi rubati tra bici e monopattini elettrici aveva in garage

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