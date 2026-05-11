40 cani allevati abusivamente a Brusimpiano per essere venduti | erano abbandonati tra i loro escrementi

Due donne sono state denunciate per aver gestito un allevamento abusivo a Brusimpiano, dove erano tenuti circa 40 cani di razza Yorkshire e Maltese. Gli animali sono stati trovati abbandonati tra i loro escrementi, in condizioni di scarsa igiene. L’attività illecita riguardava la vendita di cuccioli di piccola taglia a prezzi bassi, rispondendo alla domanda del mercato per cani di razza.

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Un allevamento illegale gestito da due donne che vendevano cuccioli di Yorkshire e Maltesi, razze particolarmente richieste da un mercato il cui il problema principale continua a essere la richiesta delle persone di animali di piccola taglia e a prezzi bassi.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Brusimpiano, scoperto allevamento abusivo di cani (tra sporcizia e denutrizione): salvati 40 cuccioliBrusimpiano (Varese), 11 maggio 2026 – Una quarantina di cagnolini yorkshire e maltese allevati in condizioni igieniche drammatiche e messi in... Brusimpiano, salvati 40 cani: sventato allevamento abusivo e insalubre? Punti chiave Come venivano venduti online i cuccioli senza pedigree? Quali malattie hanno colpito i cani nelle gabbie sovraffollate? Chi sono le... Argomenti più discussi: A Brusimpiano scoperto allevamento abusivo di cani. Salvati 40 cuccioli; Cuccioli ammassati e denutriti: 40 cani salvati dall’allevamento abusivo; A Malnate un pomeriggio tra storia, arte e natura nella bellezza di Monte Morone; Scoperto un allevamento abusivo di cani a Brusimpiano, due donne denunciate: quaranta cuccioli salvati.