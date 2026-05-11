40 cani allevati abusivamente a Brusimpiano per essere venduti | erano abbandonati tra i loro escrementi
Due donne sono state denunciate per aver gestito un allevamento abusivo a Brusimpiano, dove erano tenuti circa 40 cani di razza Yorkshire e Maltese. Gli animali sono stati trovati abbandonati tra i loro escrementi, in condizioni di scarsa igiene. L’attività illecita riguardava la vendita di cuccioli di piccola taglia a prezzi bassi, rispondendo alla domanda del mercato per cani di razza.
Un allevamento illegale gestito da due donne che vendevano cuccioli di Yorkshire e Maltesi, razze particolarmente richieste da un mercato il cui il problema principale continua a essere la richiesta delle persone di animali di piccola taglia e a prezzi bassi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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