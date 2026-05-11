137 | la domanda che l’Universo non smette di fare? Una mostra di fotografie e poesie

Una mostra presenta fotografie e poesie dedicate al numero 137, un simbolo che da sempre suscita interesse tra scienziati, mistici e artisti. I fisici non sono ancora in grado di fornire una spiegazione esaustiva di questo numero, mentre mistici e poeti continuano a riflettere sul suo significato. L’esposizione raccoglie opere che esplorano questa figura attraverso diversi sguardi, coinvolgendo il pubblico in un confronto tra scienza, spiritualità e arte.

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