137 | la domanda che l’Universo non smette di fare? Una mostra di fotografie e poesie
Una mostra presenta fotografie e poesie dedicate al numero 137, un simbolo che da sempre suscita interesse tra scienziati, mistici e artisti. I fisici non sono ancora in grado di fornire una spiegazione esaustiva di questo numero, mentre mistici e poeti continuano a riflettere sul suo significato. L’esposizione raccoglie opere che esplorano questa figura attraverso diversi sguardi, coinvolgendo il pubblico in un confronto tra scienza, spiritualità e arte.
Il 137 è un numero che desta curiosità, i fisici non riescono a spiegare, i mistici non smettono di interrogare e i poeti continuano a inseguire: 137. È la costante di struttura fine, il valore adimensionale che regola il rapporto tra luce e materia — e che sfida chiunque abbia mai provato a dargli un senso compiuto. Da questo enigma aperto nasce una mostra che dal 22 maggio trasformerà Spazio5 a Roma in un luogo di soglia: ventuno fotografie e ventuno poesie originali, accostate senza che l’una spieghi l’altra, costruite invece per risuonare insieme verso qualcosa che né l’immagine né la parola, da soli, potrebbero raggiungere.🔗 Leggi su Romadailynews.it
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