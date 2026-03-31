A Ferrara, nell’Hotel Annunziata, è aperta fino alla fine di aprile una mostra fotografica digitale dedicata al lavoro di Enzo Petrusio. Il titolo dell’esposizione è ‘Fare forme. Dittici, trittici, polittici’ e presenta una selezione di immagini che esplorano temi di equilibrio e libertà espressiva attraverso diverse composizioni. L’evento offre l’opportunità di osservare le fotografie dell’autore in un contesto pubblico e accessibile.

‘Fare forme. Dittici, trittici, polittici’. È questo il titolo della nuova mostra fotografica digitale di Enzo Pertusio che, per tutto il mese di aprile, sarà ospitata dall’Hotel Annunziata di Ferrara. L’esposizione porterà negli spazi dell’albergo un lavoro che riflette sul senso stesso del fotografare, inteso non come semplice registrazione del reale ma come gesto di scelta, di sottrazione e di costruzione dello sguardo. Attraverso una serie di immagini organizzate in sequenze visive, Pertusio propone una ricerca essenziale e rigorosa, in cui linee, superfici, colori e geometrie diventano strumenti per ridefinire il paesaggio e i dettagli del quotidiano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - ‘Fare forme’: in mostra le fotografie di Enzo Petrusio, tra equilibrio e libertà espressiva

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