All’Acquario Civico di Milano è aperta una mostra fotografica intitolata “Antarctica Melting Beauty. Aurora” che unisce le immagini di Paola Marzotto con le attività di studio e divulgazione dell’istituzione. Le fotografie mostrano la bellezza dell’Antartide e ne documentano lo stato di cambiamento ambientale. L’esposizione propone uno sguardo diretto sulla regione polare, senza interpretazioni o commenti aggiuntivi.

L’Acquario Civico di Milano presenta la mostra fotografica “Antarctica Melting Beauty. Aurora” nata dall’incontro tra la ricerca fotografica di Paola Marzotto e il lavoro di studio e divulgazione dell’Acquario Civico. L'inaugurazione si è svolta ieri, nel clima per nulla mondano di un evento che richiama l'attenzione sulla fragilità degli ecosistemi glaciali, raccontati dalle suggestive fotografie di Paola: molti giovani, la prolusione del nuovo direttore dei Musei Civici di Milano, Giancarlo Tancredi e la descrizione delle immagini e del percorso di Marzotto raccontati dalla curatrice Paola Ugolini. E' una mostra importante,...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La drammatica bellezza delle fotografie di Paola Marzotto, in mostra all'Acquario Civico di Milano. E da vedere Antartica. Quasi una Fabia.

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Paola Marzotto: «Vi racconto la mia Antartide. Bellissima e ferita»Perché proprio l'Antartide? «In Antartide sono andata la prima volta nel 2020, su insistenza di mio figlio Carlo Borromeo.