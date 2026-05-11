Lunedì 11 maggio si celebra Sant’Ignazio da Laconi, frate cappuccino sardo nato nel 1701 e morto nel 1781. La Chiesa italiana ricorda questa figura come esempio di umiltà e carità, in occasione della sesta settimana di Pasqua. La ricorrenza si inserisce nel calendario liturgico dedicato a questo santo, noto per il suo impegno nel vivere con semplicità e dedizione.

Nel Lunedì della VI Settimana di Pasqua la Chiesa in Italia ricorda Sant’Ignazio da Laconi (1701-1781), frate cappuccino sardo, modello di umiltà e carità. Nato a Làconi con il nome di Vincenzo Peis (18 dicembre 1701), entrò tra i Cappuccini a Cagliari il 10 novembre 1721 e professò l’anno seguente. Servì in diversi conventi dell’isola (Domusnovas, Sanluri, Oristano, Quartu S. Elena) finché, dal 1741, fu incaricato della questua a Cagliari. Con bisaccia e bastone, percorse per quasi quarant’anni vie e mercati chiedendo aiuti per la fraternità e soccorrendo poveri, malati e carcerati. La sua figura raccolse grande venerazione popolare per la mitezza, il consiglio ai peccatori e la costanza nella preghiera.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - 11 maggio, Sant’Ignazio da Laconi: il frate questuante dell’umiltà e della carità

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Sant' Ignazio da Laconi - Storia - maggio 11

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