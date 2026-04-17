Dramma in gita scolastica | colpita a 16 anni dalle lastre dell’impalcatura della chiesa di Sant’Ignazio a Roma

Reggio Emilia, 17 aprile 2026 – Durante una visita scolastica a Roma, una ragazza di 16 anni è rimasta ferita dalle schegge di alcune lastre dell’impalcatura della chiesa di Sant’Ignazio. L’incidente si è verificato mentre il gruppo stava attraversando l’area interessata ai lavori di restauro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto e prestare assistenza alla studentessa.

Reggio Emilia, 17 aprile 2026 – La gita a Roma si sarebbe potuta trasformare in tragedia per la ragazza di 16 anni di Reggio Emilia che, poco dopo le 15 di giovedì 16 aprile, è rimasta ferita a seguito della caduta di una lastra da alcune impalcature i nstallate all'esterno della chiesa di Sant'Ignazio di Loyola. La ricostruzione. Secondo una prima ricostruzione, infatti, due lastre, per cause ancora in fase di accertamento, si sono staccate dai ponteggi p resenti per via di alcuni lavori alla facciata dell'edificio. Uno dei due pezzi, rimbalzando una volta caduto a terra, ha colpito la minorenne, che si trovava con un gruppo di compagni di classe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dramma in gita scolastica: colpita a 16 anni dalle lastre dell’impalcatura della chiesa di Sant’Ignazio a Roma Notizie correlate Roma, cadono lastre di impalcatura da chiesa Sant’Ignazio: ferita 16enne in gita(Adnkronos) – Una ragazzina di 16 anni, originaria di Reggio Emilia ma a Roma in gita scolastica, è stata ferita ieri pomeriggio da alcune parti di... Muore per un malore ragazzo di 17 anni in gita scolastica a FirenzeFIRENZE – Una tragedia improvvisa ha sconvolto una gita scolastica nel cuore di Firenze, trasformando quello che doveva essere un momento di gioia in... Approfondimenti e contenuti Roma, tragedia sfiorata: lastre del ponteggio di Sant’Ignazio colpiscono una 16enne in gita: accertamenti sul cantiereRoma, cadono lastre di impalcatura da chiesa Sant'Ignazio, ferita 16enne in gita scolastica Una ragazzina di 16 anni, originaria di Reggio Emilia ma a ... affaritaliani.it Roma, crolla parte di un'impalcatura della chiesa di Sant'Ignazio: ferita una 16enne in gita scolasticaLa ragazza di Reggio Emilia è stata travolta da alcune palanche cadute dalla facciata. Ricoverata al Bambino Gesù ... roma.corriere.it