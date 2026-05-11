11 maggio l’antica Arezzo terza città più grande d’Italia Oggi sulla Rai

L’11 maggio 2026, la città di Arezzo, nota per la sua tradizione nella Giostra del Saracino e nel settore della moda e dell’oro, è stata protagonista di un evento trasmesso dalla Rai. Con la sua storia come sede della più antica università della Toscana e una delle prime al mondo, Arezzo si conferma come un centro di cultura e tradizione che continua a suscitare interesse.

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Arezzo, 11 maggio 2026 - Conosciuta nel mondo come Città della Giostra del Saracino, della moda, dell 'oro, Arezzo è stata sede della più antica università della Toscana e una delle prime al mondo. Un passato ricostruito da “ Storia delle nostre città ”, il programma in onda oggi alle ore 22 su Rai Storia. Arezzo è sempre stato il passaggio naturale per chiunque volesse attraversare l’Appennino Tosco-Emiliano e ha sfruttato proprio il suo essere crocevia di importanti arterie di comunicazione per diventare grande ed affermarsi in differenti epoche, mantenendo sempre il suo ruolo di protagonista. Qui sono passati etruschi e romani, longobardi e carolingi, fino ai Medici fiorentini e agli Asburgo Lorena.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 11 maggio, l’antica Arezzo, terza città più grande d’Italia. Oggi sulla Rai ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ferrara città sempre più sportiva: al via la terza edizione dell'Italia Pole and Aerial ChampionshipFerrara si conferma sede di eventi sportivi di rilievo nazionale ospitando, dal 3 al 5 luglio al Palazzetto dello Sport, l'Italia Pole and Aerial... Giro d’Italia irrompe su Rai 2 e Rai Sport fino al 31 maggio© X @giroditaliaIl Giro d’Italia torna ad imperversare sulla Rai con la 109° edizione della Corsa Rosa, di scena dall’8 al 31 maggio 2026. Argomenti più discussi: 11 maggio, l’antica Arezzo, terza città più grande d’Italia. Oggi sulla Rai; Sciopero Enav ed EasyJet dell'11 maggio, voli a rischio anche all’aeroporto di Bari; Giornata dell’Infermiere: ecco i nuovi iscritti e i veterani aretini. La cerimonia; Africa Festival: cibo tradizionale, danza e spettacoli.