Dal 8 al 31 maggio 2026, la 109ª edizione del Giro d’Italia si svolge nuovamente in Italia, con le trasmissioni che coinvolgono Rai 2 e Rai Sport. La corsa attraversa diverse tappe e percorsi, coinvolgendo numerosi ciclisti provenienti da vari paesi. La copertura televisiva si protrae per tutto il mese, offrendo aggiornamenti e immagini in diretta lungo le strade italiane.

© X @giroditalia Il Giro d’Italia torna ad imperversare sulla Rai con la 109° edizione della Corsa Rosa, di scena dall’8 al 31 maggio 2026. I canali di riferimento dedicati saranno ogni giorno Rai 2 e Rai Sport, insieme alla diretta streaming su RaiPlay. Prima tappa, delle 21 in programma, in Bulgaria, da Nessebar per arrivare a Burgas. La programmazione Rai per il Giro d’Italia 2026. Giro Mattina. Si parte da Giro Mattina, in onda tutti i giorni un’ora prima del primo colpo di pedale. Conduce Tommaso Mecarozzi, accompagnato da Giada Borgato e Silvio Martinello. Previsti collegamenti con Ettore Giovannelli e Andrej Marusic, che raccoglieranno le voci dei protagonisti e l’atmosfera delle località di partenza e con Umberto Martini dalle località di arrivo.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Giro d’Italia irrompe su Rai 2 e Rai Sport fino al 31 maggio

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